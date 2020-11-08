GÜZEL şarkıcı, çıkışta basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince şoka uğradı. Gazetecilere, "Arkadaşlar korkuttunuz öyle bir anda çıkmayın" diye tepki gösteren Jahovic, İbrahim Kutluay ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri de yalanladı.





KUAFÖRLERİ MARKAJA ALDI

Jahovic, sosyetenin uğrak noktası Bebek'te, ürünlerini satmak için uzun süre dil döktü.

DOĞAN SAVAŞ