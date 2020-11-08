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    • Saklambaç
    • 08.11.2020 Gazete
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    Kozmetik markası kuran kuaförlere ürünlerini tanıttı

    Yakın bir tarihte kozmetik markasını kuran , dün sahaya indi. Bebek’teki kuaförlere ürünlerini tanıtan Sırp şarkıcı, adeta patronluk dersi verdi...

    Patron dersi!

    Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'te ortaya çıktı.

    38 yaşındaki Sırp şarkıcı, buradaki kuaförlerin kapısını çalıp yeni çıkardığı kozmetik ürünlerini tanıttı. Jahovic, ürünlerini pazarlarken büyük çaba harcadı.

    GÜZEL şarkıcı, çıkışta basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince şoka uğradı. Gazetecilere, "Arkadaşlar korkuttunuz öyle bir anda çıkmayın" diye tepki gösteren Jahovic, İbrahim Kutluay ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri de yalanladı.



    KUAFÖRLERİ MARKAJA ALDI
    Jahovic, sosyetenin uğrak noktası Bebek'te, ürünlerini satmak için uzun süre dil döktü.

    DOĞAN SAVAŞ
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