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    • Saklambaç
    • 31.10.2020 Gazete
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    ve yeniden...

    ve aşkında ikinci perde... Geçen yıl ayrılık sonrası bomba açıklamalar yapan sosyetik güzel, ünlü ya bir şans daha verdi. Ünlü çift, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi.

    Doğan Savaş
    Aşk yeniden

    Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, ilişkilerine bir şans daha verdi. Pandemi döneminde yeniden telefonla görüşmeye başlayan ikili, önceki akşam 'deki adlı mekanda bir araya geldi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta araçlarına binerken görüntülendi

    Kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallayan 50 yaşındaki , aşk sorularına yanıt vermek istemedi. İkili, daha sonra evlerine gitti. Öte yandan 30 yaşındaki Sütşurup, geçtiğimiz yıl Sandal'dan ayrıldıktan hemen sonra "Midemi bulandıran şeyler vardı" diyerek şoke eden açıklamalara imza atmıştı.

    "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı."

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    Haberler Saklambaç Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup yeniden...