Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, ilişkilerine bir şans daha verdi. Pandemi döneminde yeniden telefonla görüşmeye başlayan ikili, önceki akşam Etiler'deki Papermoon adlı mekanda bir araya geldi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta araçlarına binerken görüntülendi

Kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallayan 50 yaşındaki popçu, aşk sorularına yanıt vermek istemedi. İkili, daha sonra evlerine gitti. Öte yandan 30 yaşındaki Sütşurup, geçtiğimiz yıl Sandal'dan ayrıldıktan hemen sonra "Midemi bulandıran şeyler vardı" diyerek şoke eden açıklamalara imza atmıştı.

"Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı."