Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 30.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    , 'ın ailesiyle çalıştı

    ’la aşk yaşayan , sevgilisinin ailesiyle tanışarak evlilik mesajı verdi.

    Ailenin yıldızı

    Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'la adım adım evliliğe gidiyor. Atiksoy, İzmir'e giderek yakışıklı oyuncunun ailesiyle de tanıştı. Geçtiğimiz hafta tatile çıkan sevgililer, soluğu Berk Oktay'ın İzmir'deki ailesinin yanında aldı.

    Sevgilisinin annesi Sevim ve babası Serdar Oktay ile tanışan güzel oyuncu, bu anlarını da 'Sosyal mesafeli aile tanışması' notuyla paylaştı. Atiksoy'un paylaşımına aile vurgusu yapması ise "Evlilik çok yakın" dedirtti.

    Atiksoy ve Oktay, sosyal medyada verdikleri romantik pozlarla sürekli birbirine ilan-ı aşk ediyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'ın ailesiyle çalıştı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri