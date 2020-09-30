Sevgilisinin annesi Sevim ve babası Serdar Oktay ile tanışan güzel oyuncu, bu anlarını da 'Sosyal mesafeli aile tanışması' notuyla paylaştı. Atiksoy'un paylaşımına aile vurgusu yapması ise "Evlilik çok yakın" dedirtti.

Atiksoy ve Oktay, sosyal medyada verdikleri romantik pozlarla sürekli birbirine ilan-ı aşk ediyor.