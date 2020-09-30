Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'la adım adım evliliğe gidiyor. Atiksoy, İzmir'e giderek yakışıklı oyuncunun ailesiyle de tanıştı. Geçtiğimiz hafta tatile çıkan sevgililer, soluğu Berk Oktay'ın İzmir'deki ailesinin yanında aldı.
Sevgilisinin annesi Sevim ve babası Serdar Oktay ile tanışan güzel oyuncu, bu anlarını da 'Sosyal mesafeli aile tanışması' notuyla paylaştı. Atiksoy'un paylaşımına aile vurgusu yapması ise "Evlilik çok yakın" dedirtti.
Atiksoy ve Oktay, sosyal medyada verdikleri romantik pozlarla sürekli birbirine ilan-ı aşk ediyor.