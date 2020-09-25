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    • Saklambaç
    • 25.09.2020 Gazete
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    için mezar yeri bakmış!

    ’ın, eşi eski futbolcu ’ı öldürtmek için tuttuğu anlaşıldı. Mezar yeri de baktığı ortaya çıktı...

    Mezar yeri bakmış!

    Boşanma davaları devam eden Emre-Yağmur Aşık çiftinin bitmeyen skandallarına yenisi eklendi. Genç kadının, kocasını öldürmek için kiralık katil tuttuğu öğrenildi. Yağmur Aşık, İlyas Y.'den Emre Aşık'ı öldürmesini istedi. 10 milyon lira teklif etti. Cinayet sonrası eşi için mezar yeri bile baktı. Korkunç olay ve plan, kiralık katilin eski futbolcuyu aramasıyla ortaya çıktı. Savcılık, Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur'un 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.

    Yağmur Aşık, eğlence mekanında bir erkek ile yakalanmıştı.
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