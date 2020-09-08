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    • Saklambaç
    • 08.09.2020 Gazete
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    ’un eski eşi , ’ya ’da yine taş attı!

    ’un eski eşi , kendisini savcılığa şikayet eden ’ya ’da yine taş attı! Sağlam, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde."

    Bitmez kavga!

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam'ın kavgası bitmiyor... Şallı, kendisine sosyal medyadan hakaret içeren mesajların Sağlam tarafından gönderildiğini iddia edip savcılığa şikayette bulundu.

    Bunu duyan Gonca Sağlam, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde."


    Sağlam'ın Şallı'ya olan öfkesi, bir türlü dinmek bilmiyor.

    EBRU'YA ÇİRKİN GÖNDERME
    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, mutlu bir evlilik sürüyor.

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, mutlu bir evlilik sürüyor.
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    Haberler Saklambaç Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam, Ebru Şallı’ya Instagram’da yine taş attı!
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