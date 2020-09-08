Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam'ın kavgası bitmiyor... Şallı, kendisine sosyal medyadan hakaret içeren mesajların Sağlam tarafından gönderildiğini iddia edip savcılığa şikayette bulundu.
Bunu duyan Gonca Sağlam, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde."
Sağlam'ın Şallı'ya olan öfkesi, bir türlü dinmek bilmiyor.
EBRU'YA ÇİRKİN GÖNDERME
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, mutlu bir evlilik sürüyor.
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, mutlu bir evlilik sürüyor.