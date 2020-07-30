BİR ANDA KARAR VERDİLER

Özay, nikah sonrası şöyle dedi: "Evlenmeye bir anda karar verdik. Bayram sonrası İstanbul'a dönmeden nikah günü almayı denedik ve 2/3 gün içerisinde evlendik." Sempatik oyuncu, "Barış Bey size ne hediye aldı?" sorusuna ise "Hiçbir şey! Yarın doğum günüm. Onu birleştirecek diye düşünüyorum" esprisi yaptı. "Gönül isterdi ki sizi halayla karşılayasaydık" diyen Barış Arduç ise nikahla ilgili "Doğru zaman" yorumu yaptı.



Gelinlik olarak straplez beyaz bir elbise giyen Özay, spor ayakkabılarıyla rahatlığından ödün vermedi. Arduç da spor tarzıyla dikkat çekti.