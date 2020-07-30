Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç'tan mutlu haber geldi... Altı yıldan beri aşk yaşayan Özay ve Arduç, dün Çeşme'de evlendi. Çiftin nikahına; nikah memuru ve şahitlerin yanı sıra sınırlı sayıda aile üyesi katıldı. Gupse Özay ile Barış Arduç, Covid- 19 salgını nedeniyle de düğün yapmadı.
BİR ANDA KARAR VERDİLER
Özay, nikah sonrası şöyle dedi: "Evlenmeye bir anda karar verdik. Bayram sonrası İstanbul'a dönmeden nikah günü almayı denedik ve 2/3 gün içerisinde evlendik." Sempatik oyuncu, "Barış Bey size ne hediye aldı?" sorusuna ise "Hiçbir şey! Yarın doğum günüm. Onu birleştirecek diye düşünüyorum" esprisi yaptı. "Gönül isterdi ki sizi halayla karşılayasaydık" diyen Barış Arduç ise nikahla ilgili "Doğru zaman" yorumu yaptı.
Gelinlik olarak straplez beyaz bir elbise giyen Özay, spor ayakkabılarıyla rahatlığından ödün vermedi. Arduç da spor tarzıyla dikkat çekti.