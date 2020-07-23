Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil sezonunu Marmaris'te açtı.
Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, önceki gün Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi. Son projesinden 500 bin TL aldığı söylenen Burçin Terzioğlu, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglarda hava atmak yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.
Marmaris'te duygusal tatil
Güzel oyuncunun bu halleri, "Halkın starı Burçin" yorumları yaptırdı.
Terzioğlu, taşlık olan denizden çıkarken bir ara zorlandı.
Güzel oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla bol bol deniz keyfi yaptı.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM