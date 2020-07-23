Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, önceki gün Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi. Son projesinden 500 bin TL aldığı söylenen Burçin Terzioğlu, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglarda hava atmak yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.



Marmaris'te duygusal tatil