'AKLINI TEMİZLERSİN'

Sosyetik işadamı da her nedense Çeşme tatiline çıktı. Suyabatmaz, önceki gün ise pişkin bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabında 'Yalnız vakit geçirmenin 10 faydası'nı yayınladı. İlk maddelerde ise şunlar vardı: 1-Aklını temizlersin. 2-Yaratıcılığınızı geliştirir. 3-Kendinle olursun...