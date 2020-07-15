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    • Saklambaç
    • 15.07.2020 Gazete
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    Bad boy! 'dan eski aşkı 'a gönderme

    Oyuncu ile işadamı , pandemi döneminde ilişkilerini noktalamıştı. Berk Suyabatmaz, eski aşkı Berrak Tüzünataç’ın peşinden Çeşme’ye gitti. ‘Bekarlık sultanlıktır’ iması ile pişkinleşti

    Bad boy!

    Oyuncu Berrak Tüzünataç ile işadamı Berk Suyabatmaz, pandemi döneminde ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılık sonrası Bodrum'da detoks kampına giren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise dostlarıyla soluğu Çeşme'de aldı. Ancak ilginç bir tesadüf yaşandı.

    'AKLINI TEMİZLERSİN'
    Sosyetik işadamı da her nedense Çeşme tatiline çıktı. Suyabatmaz, önceki gün ise pişkin bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabında 'Yalnız vakit geçirmenin 10 faydası'nı yayınladı. İlk maddelerde ise şunlar vardı: 1-Aklını temizlersin. 2-Yaratıcılığınızı geliştirir. 3-Kendinle olursun...
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