Cemiyet hayatının ünlü isimleri Bodrum'a akın etti. Charles von Faber Castell'le mutlu bir evliliği olan Melissa Von Faber Castell, Bodrum'da ailesiyle tatile çıktı.
Oğlu Leo ile deniz keyfi yapan Melissa Hanım, fit görüntüsüyle dikkat çekti.
Bu arada sosyetik Bilgün Dereli ve Yasemin Aloğlu da Bodrum sezonunu açtı. Bilgün Dereli, bol bol deniz keyfi yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
Bodrum'a sosyetik çıkarma! Melissa Von Faber Castell ve Bilgün Dereli sezonu açtı
Melissa Von Faber Castell, Bodrum'da ailesiyle tatile çıktı. Oğlu Leo ile deniz keyfi yapan Melissa Hanım, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Bu arada sosyetik Bilgün Dereli ve Yasemin Aloğlu da Bodrum sezonunu açtı.
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Bodrum'a akın etti. Charles von Faber Castell'le mutlu bir evliliği olan Melissa Von Faber Castell, Bodrum'da ailesiyle tatile çıktı.