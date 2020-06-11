Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, tatile bir çıktı pir çıktı! Yakın dostlarıyla önceki gün soluğu Ege'de alan 28 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla 725 bini aşkın beğeni aldı.

Demet Özdemir'in giydiği ve toplam fiyatı 230 TL olan bikinisi de yok satmaya başladı.