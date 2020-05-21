Pandemi sürecini uzun süredir yaşadığı ABD'de geçiren Özlem Önal, New York'taki vaka sayısının korkutan bir hale gelmesiyle VIP karantinaya girdi… Yıllardır ABD'de yaşayan sosyetik güzel, ünlü Hollywood yapımcısı sevgilisi Stuart Parr'ın Shelter Island denilen bölgedeki lüks malikanesine gitti. Özlem Önal, haftalardır birbirinden ünlü yıldızların da evinin bulunduğu adada, karantinada.
Sosyetik güzel ile ünlü Hollywood yapımcısı Parr, 2018'den beri beraber…
DÜĞÜNLERİ DE ERTELENDİ
ABD'li sevgilisinin 15 milyon dolarlık malikanesinde Covid-19'dan kaçan Özlem Önal, "Karantinanın bile ultra lüksünü yaşıyor" dedirtti. Bu arada 2018'den beri birlikte olan sosyetik güzel ile ABD'li yapımcının, bu yaz için evlilik planı yaptığı ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelediği de konuşulanlar arasında…
YILDIZLARLA KOMŞU HAYAT
New York eyaletindeki Long Island'ın doğu ucunda yer alan Shelter Island'da Calvin Klein'dan Brooke Shields'e kadar birçok yıldızın malikanesi bulunuyor.