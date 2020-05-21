DÜĞÜNLERİ DE ERTELENDİ

ABD'li sevgilisinin 15 milyon dolarlık malikanesinde Covid-19'dan kaçan Özlem Önal, "Karantinanın bile ultra lüksünü yaşıyor" dedirtti. Bu arada 2018'den beri birlikte olan sosyetik güzel ile ABD'li yapımcının, bu yaz için evlilik planı yaptığı ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelediği de konuşulanlar arasında…