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    • Saklambaç
    • 21.05.2020 Gazete
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    aşkı Stuart Parr’ın 15 milyon dolarlık lüks villasında karantinada!

    Uzun süredir ’de yaşayan , Covid-19’un vurduğu ’tan kaçmak için ultra zenginlerin yaşadığı ’a gitti. Sosyetik güzel, yapımcı aşkı Stuart Parr’ın 15 milyon dolarlık lüks villasında karantinada…

    Karantinada VIP hayat

    Pandemi sürecini uzun süredir yaşadığı ABD'de geçiren Özlem Önal, New York'taki vaka sayısının korkutan bir hale gelmesiyle VIP karantinaya girdi… Yıllardır ABD'de yaşayan sosyetik güzel, ünlü Hollywood yapımcısı sevgilisi Stuart Parr'ın Shelter Island denilen bölgedeki lüks malikanesine gitti. Özlem Önal, haftalardır birbirinden ünlü yıldızların da evinin bulunduğu adada, karantinada.


    Sosyetik güzel ile ünlü Hollywood yapımcısı Parr, 2018'den beri beraber…

    DÜĞÜNLERİ DE ERTELENDİ
    ABD'li sevgilisinin 15 milyon dolarlık     malikanesinde Covid-19'dan kaçan Özlem Önal, "Karantinanın bile ultra lüksünü yaşıyor" dedirtti. Bu arada 2018'den beri birlikte olan sosyetik güzel ile ABD'li yapımcının, bu yaz için evlilik planı yaptığı ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelediği de konuşulanlar arasında…

    YILDIZLARLA KOMŞU HAYAT
    New York eyaletindeki Long Island'ın doğu ucunda yer alan Shelter Island'da Calvin Klein'dan Brooke Shields'e kadar birçok yıldızın malikanesi bulunuyor.
    Haberler Saklambaç Özlem Önal aşkı Stuart Parr’ın 15 milyon dolarlık lüks villasında karantinada!
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