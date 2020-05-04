Önceki akşam ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılan Hakan Revanche İslek, hem güldürdü hem şoke etti. Islek'e "Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal Alaaddin'in Sihirli Lambası'dır?" sorusu soruldu.

İslek, "Çok severek izlediğim bir çizgi film" diyerek "Açıl susam açıl" yanıtı verdi. İlk baraj sorusunda elenen yarışmacının o anları, sosyal medyada espri konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada Üsküdar Amerikan Lisesi ve Koç Üniversitesi hukuk mezunu Yusuf'un orucun ne zaman açılacağını bilmemesi de şaşkınlık yarattı.