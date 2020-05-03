RAMAZAN İMSAKİYE
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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı: Çok severek izlediğim bir çizgi film dedi, elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen "Alaaddin'in Sihirli Lambası"dır? sorusunun sorulduğu Hakan İşlek damga vurdu. İşlek, "Çok severek izlediğim bir çizgi film" diyerek cevapladığı bu soruda elendi. İşte geceye damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

03.05.2020 00:36 - Son Güncelleme: 03.05.2020 00:50
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı: Çok severek izlediğim bir çizgi film dedi, elendi

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı: Çok severek izlediğim bir çizgi film dedi, elendi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen "Alaaddin'in Sihirli Lambası"dır? sorusunun sorulduğu Hakan İşlek damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı: Çok severek izlediğim bir çizgi film dedi, elendi

İşlek, "Çok severek izlediğim bir çizgi film" diyerek cevapladığı bu soruda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı: Çok severek izlediğim bir çizgi film dedi, elendi

İşte geceye damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı: Çok severek izlediğim bir çizgi film dedi, elendi

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