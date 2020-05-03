Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı: Çok severek izlediğim bir çizgi film dedi, elendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen "Alaaddin'in Sihirli Lambası"dır? sorusunun sorulduğu Hakan İşlek damga vurdu. İşlek, "Çok severek izlediğim bir çizgi film" diyerek cevapladığı bu soruda elendi. İşte geceye damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
03.05.2020 00:36
- Son Güncelleme: 03.05.2020 00:50
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