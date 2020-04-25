Tüm Türkiye, önceki akşam tek yürek oldu. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla 83 milyon evlerinde İstiklal Marşı'nı okudu.
Milyonlarca vatandaş gibi atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol da ailesiyle birlikte Başkan Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi.
Eşi Ali Özbir ve iki oğluyla evinde İstiklal Marşı'nı okuyan başarılı sunucu, bu anları da Instagram'da gururla paylaştı.
Tülin Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu anları paylaşıp gururlu olduğunu yazdı.
Mustafa Ceceli ve sevimli oğlu Arın da İstiklal Marşı'nı evlerinin balkonunda söyledi.
Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri de minik oğullarına 23 Nisan coşkusunu yaşattı.
Şarkıcı Fedon, elinde bayrağı ve üstünde tişörtüyle gurur pozu verdi.
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit de Türk bayrağı ile donattığı evinde marşımızı okudu.
Nefise Karatay da minik kızıyla bahçeye çıkıp 83 milyon gibi İstiklal Marşımız'ı söyledi.
Marşı okuduktan sonra eşiyle canlı yayına katılan Aydilge, mini bir konser verdi.
Orhan Gencebay, saat 21.00'de evinin penceresinde İstiklal Marşı okudu. O sırada yol çalışması yapan işçiler de Gencebay'a eşlik etti.