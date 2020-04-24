RAMAZAN İMSAKİYE
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ATV dizilerinin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

TBBM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, ATV'nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik, İstiklal Marşı'nı okudular.

24.04.2020 15:56 - Son Güncelleme: 24.04.2020 16:17
ATV dizilerinin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizilerin başrol oyuncuları evlerinden çektikleri videolarla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ATV'de yayınlanan özel video izleyenlerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik, İstiklal Marşı'nı okudular.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ATV dizilerinin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

OKTAY KAYNARCA

ATV dizilerinin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

SANEM ÇELİK

ATV dizilerinin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

BURAK ÖZÇİVİT

ATV dizilerinin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

ÖZGE TÖRER

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