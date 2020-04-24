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ATV dizilerinin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı okudu!

TBBM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, ATV'nin yıldız oyuncuları İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Sanem Çelik, Özge Törer, Burak Özçivit, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Akın Akınözü, Ebru Şahin ve İlayda Çevik, İstiklal Marşı'nı okudular.

24.04.2020 15:56 - Son Güncelleme: 24.04.2020 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





