Türkiye'nin en stil kadınlarından Ece Sükan, sevgilisi Uğur Güven'le Bebek'teki evlerinde karantinada… Tarzından ödün vermeyen Sükan, önceki gün leopar desenli pantolonu ve kot gömleğiyle evinden bu kareyi paylaştı.
Türkiye'nin en stil kadınlarından Ece Sükan, sevgilisi Uğur Güven'le Bebek'teki evlerinde karantinada… Tarzından ödün vermeyen Sükan, önceki gün leopar desenli pantolonu ve kot gömleğiyle evinden bu kareyi paylaştı.
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