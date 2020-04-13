Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ın her hali tarz

    'nin en stil kadınlarından , sevgilisi 'le Bebek'teki evlerinde karantinada… Tarzından ödün vermeyen Sükan, önceki gün leopar desenli pantolonu ve kot gömleğiyle evinden bu kareyi paylaştı.

    Her hali tarz
    Türkiye'nin en stil kadınlarından Ece Sükan, sevgilisi 'le Bebek'teki evlerinde karantinada… Tarzından ödün vermeyen Sükan, önceki gün leopar desenli pantolonu ve kot gömleğiyle evinden bu kareyi paylaştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Saklambaç Ece Sükan'ın her hali tarz
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri