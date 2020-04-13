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Şimdi kendime sandviç yapacağım. Türkçe'si neydi bunun? Doğru, ekmek arası peynir-domates.



Duygu Özaslan, Kim Kardashian'ın yan sanayisi gibi..



Nurgül Yeşilçay'ı gören Duygu Özaslan: Nurgül Greentea diye beri bana laf atmış.



Bir insan bu kadar mı görgüsüz, bu kadar mı sonradan görme, bu kadar mı düşünme yetisinden yoksun olup para kazanabilir aklım almıyor.