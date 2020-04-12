Duygu Özaslan'ın bu paylaşımına ''Biz ona halı sahada yumurta diyoruz'', ''Kızım Yozgatlısın kendine gel'' ve ''Ödü kopuyor Türk olduğu belli olacak diye. Şu saç Türk topuzu değil de ne. Mandal tokayla. En son Hayriye teyzemde gördüm", "Ona bilmediği bir şey söyle -Sahanda yumurta" gibi güldüren yorumlar geldi.