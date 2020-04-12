Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında? Sunny side up ne demek? Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sahanda yumurta hakkında söyledikleri sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ünlü Youtuber fenomeni Duygu Özaslan, yaptığı son paylaşımla takipçilerine 'pes' dedirtti ve yaptığı açıklama sayesinde Twitter'da TT olmayı başardı. Duygu Özaslan'ın söylediği sunny is side ne anlama geliyor?
Duygu Özaslan'ın bu paylaşımına ''Biz ona halı sahada yumurta diyoruz'', ''Kızım Yozgatlısın kendine gel'' ve ''Ödü kopuyor Türk olduğu belli olacak diye. Şu saç Türk topuzu değil de ne. Mandal tokayla. En son Hayriye teyzemde gördüm", "Ona bilmediği bir şey söyle -Sahanda yumurta" gibi güldüren yorumlar geldi.
Paylaştığı makyaj videolarıyla sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Duygu Özaslan, yayınladığı videoyla bir anda gündeme oturdu. Yumurta pişirmek için ocağın başına geçtikten sonra "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diye soran Duygu Özaslan, Twitter'da TT olmayı başardı.
Sunny side up, yumurta sarısının yukarı bakacak şekilde kızartılmasıdır.
DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?
Duygu Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı Youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan; kısa sürede fenomen haline gelmiş ve her geçen gün abone sayısı artarak 1 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başarmıştır. Duygu Özaslan bir röportajında; yabancı vlogge'ları izlediğini, arkadaşlarının ona makyaj ve kozmetik konularını çok sorduğunu ve bir kanal açmasını dile getirdiklerini, bunun üzerine Youtube kanalı açtığını söylüyor.