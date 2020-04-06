Hande Ünsal evindeki stüdyoda yeni şarkısı 'İyi Misin?'i kaydetti. Şarkı, Ünsal'la aynı evde karantinada olan yakın arkadaşı fotoğraf sanatçısı Halil Güzel tarafından cep telefonuyla kliplendi.
Hande Ünsal'dan 'İyi misin?' sürprizi
Hande Ünsal evindeki stüdyoda yeni şarkısı 'İyi Misin?'i kaydetti. Şarkı, Ünsal'la aynı evde karantinada olan yakın arkadaşı fotoğraf sanatçısı Halil Güzel tarafından cep telefonuyla kliplendi.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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