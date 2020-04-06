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'dan 'İyi misin?' sürprizi

evindeki stüdyoda yeni şarkısı 'İyi Misin?'i kaydetti. Şarkı, Ünsal'la aynı evde karantinada olan yakın arkadaşı fotoğraf sanatçısı tarafından cep telefonuyla kliplendi.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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'İyi misin?' sürprizi
evindeki stüdyoda yeni şarkısı 'İyi Misin?'i kaydetti. Şarkı, Ünsal'la aynı evde karantinada olan yakın arkadaşı fotoğraf sanatçısı tarafından cep telefonuyla kliplendi.

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