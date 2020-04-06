Funda Arar, 8 Nisan'daki yaş günü için anlamlı bir çağrı yaptı. Arar, İyilik Paylaş platformu üzerinden sevenlerine seslenip, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış çağrısında bulundu.
Funda Arar'dan alkışlık çağrı
Funda Arar, 8 Nisan'daki yaş günü için anlamlı bir çağrı yaptı. Arar, İyilik Paylaş platformu üzerinden sevenlerine seslenip, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış çağrısında bulundu.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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