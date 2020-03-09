Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun ile Bebek sahilinde yürüyüş yaptı
Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanlarından Fikret Orman, geçtiğimiz yaz Tuğba Coşkun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu çift, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı...
BeşiktaşSpor Kulübü eski başkanlarından Fikret Orman, geçtiğimiz yaz Tuğba Coşkun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu çift, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüşyaptı. İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı...
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