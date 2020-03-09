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sevgilisi Tuğba Coşkun ile Bebek sahilinde yürüyüş yaptı

Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanlarından , geçtiğimiz yaz Tuğba Coşkun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu çift, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı...

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Sportif aşk
Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanlarından Fikret Orman, geçtiğimiz yaz Tuğba Coşkun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu çift, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. İkilinin aşk dolu sohbeti yüzlerine yansıdı...

AYDIN HAMZA

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