Baba görev

Başarılı sanatçı Gökhan Tepe, önceki gün 'İpek Açar'la İpek Yolu' programına konuk oldu. Şarkılarıyla mest eden taze baba, 'Oğlumun gaz çıkarma görevi bende' itirafı da yaptı. Başarılı sanatçı Gökhan Tepe, önceki gün 'İpek Açar'la İpek Yolu' programına konuk oldu. Şarkılarıyla mest eden taze baba, 'Oğlumun gaz çıkarma görevi bende' itirafı da yaptı.
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