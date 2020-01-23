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  • 23.01.2020
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Baba görev

Başarılı sanatçı , önceki gün "'la İpek Yolu" programına konuk oldu. Şarkılarıyla mest eden taze baba, "Oğlumun gaz çıkarma görevi bende" itirafı da yaptı.

Baba görev
Başarılı sanatçı Gökhan Tepe, önceki gün "'la İpek Yolu" programına konuk oldu. Şarkılarıyla mest eden taze baba, "Oğlumun gaz çıkarma görevi bende" itirafı da yaptı.

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