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Afrodit 'dan 'u kızdıracak sözler! Fitili ateşledi...

Afrodit , önceki gün yüz gerdirme tedavisi hakkında bilgi almak için Kadıköy'deki Miral Estetik'e gitti. Klinikten çıkarken konuşan Alkan, 'u kızdıracak sözler söyledi. Banu Alkan “Bülent Ersoy’a u ben öğrettim” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi...

Aman Diva duymasın!

Afrodit Banu Alkan, önceki gün yüz gerdirme tedavisi hakkında bilgi almak için Kadıköy'deki Miral Estetik'e gitti. Klinikten çıkarken konuşan Alkan, Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler söyledi.

Alkan, Diva için "Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi. Vietnam'da nasıl ıstakoz yenileceğini ona ben gösterdim" dedi.

Alkan, film projesinden de şöyle bahsetti: "Hayatımın filmini çekeceğim. Yönetmen de ben olacağım."

Bana Alkan, güzellik sırlarını şöyle sıraladı: "Gül kokulu sabunla banyo yapıyorum. İyi uyuyor ve stresten uzak duruyorum."

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