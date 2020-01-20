Afrodit Banu Alkan, önceki gün yüz gerdirme tedavisi hakkında bilgi almak için Kadıköy'deki Miral Estetik'e gitti. Klinikten çıkarken konuşan Alkan, Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler söyledi.

Alkan, Diva için "Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi. Vietnam'da nasıl ıstakoz yenileceğini ona ben gösterdim" dedi.

Alkan, film projesinden de şöyle bahsetti: "Hayatımın filmini çekeceğim. Yönetmen de ben olacağım."

Bana Alkan, güzellik sırlarını şöyle sıraladı: "Gül kokulu sabunla banyo yapıyorum. İyi uyuyor ve stresten uzak duruyorum."