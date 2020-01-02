Bülent Ersoy, yılbaşı gecesi Elite World Sapanca'da modacı Semih Doğruer'in altın ipliklerle işlediği kostümüyle ışıl ışıldı. Diva, sahne sonrası İspanya'dan getirttiği 10 kilo ıstakoz ve Rusya'dan gelen havyarla sabahın ilk ışıklarına dek ziyafet çekti.

Ersoy, ünlü gurme Vedat Milor'un dillere destan ziyafeti hakkındaki yorumu için de "Milor Bey gelsin beraber yemek yiyelim, hesabı da ben ödeyeceğim" dedi.



Milor, Diva'nın ziyafeti için "Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen" demişti.