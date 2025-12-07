Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'na katılacak olan iki lider geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alacak. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.
MASA KURULUYOR
Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı kapsamında Ankara'da masa kuruluyor.
GELİŞTİRİLMİŞ STRATEJİK ORTAKLIK
Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette iki lider güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.
Duran şu ifadeleri kullandı:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle 8 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.
Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir.
ORBAN TÜRKİYE'DE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.
Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."