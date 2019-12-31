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  • Saklambaç
  • 31.12.2019
  • Gazete

'ıstakoz' eleştirilerine yanıt verdi: Denizden babam çıksa yerim

Bu gece sahne alacağı Sapanca'daki otele 10 kilo ıstakoz ve havyar sipariş eden , eleştirilere yanıt verdi. Önceki akşam Kıbrıs Limak Hotel'de sahne alan Diva, "Denizden babam çıksa yerim" dedi.

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