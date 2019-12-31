Bu gece sahne alacağı Sapanca'daki otele 10 kilo ıstakoz ve havyar sipariş eden Bülent Ersoy, eleştirilere yanıt verdi. Önceki akşam Kıbrıs Limak Hotel'de sahne alan Diva, "Denizden babam çıksa yerim" dedi.

Aydın HAMZA