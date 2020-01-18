Kısa süre önce anne olan Müge Boz, önceki günü kendine ayırdı. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla soluğu Beşiktaş'taki bir hamamda aldı. Boz, hamam deneyimini de Instagram'da paylaştı.

Sosyetik otel hamamları yerine Beşiktaş Hamamı'nı tercih ettiğini söyleyen Müge Boz, yanında terlik götürmeyi unutttu. Boz, terlikleri sirkeli suyla yıkayıp giydi.