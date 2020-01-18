Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.01.2020
  • Gazete

'dan keyfi! 'dan paylaştı...

Kısa süre önce anne olan , önceki günü kendine ayırdı. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla soluğu Beşiktaş'taki bir da aldı. Boz, hamam deneyimini de 'da paylaştı.

Hamama giren terler!

Kısa süre önce anne olan Müge Boz, önceki günü kendine ayırdı. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla soluğu Beşiktaş'taki bir hamamda aldı. Boz, deneyimini de 'da paylaştı.

Sosyetik otel hamamları yerine Beşiktaş Hamamı'nı tercih ettiğini söyleyen , yanında terlik götürmeyi unutttu. Boz, terlikleri sirkeli suyla yıkayıp giydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMüge Boz'dan hamam keyfi! Instagram'dan paylaştı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri