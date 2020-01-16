Cemiyet hayatının önde gelen ismi Bahar Şer, önceki gün 'Deep Six' adlı yeni jean markasını görücüye çıkardı. İstinyePark'taki davete Ajda Pekkan ve Burcu Esmersoy gibi isimler katıldı.

Davette DJ performansı sergileyen Ozan Doğulu, gafa imza attı. Kendinden 19 yaş küçük Hera Aslan aşkı uğruna üç kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile boşanan Doğulu, "Genç kalmanın sırrı, genç kızlarla takılmam" dedi. 48 yaşındaki Doğulu, "Kızlarımla koşturduğum için genç kalıyorum" diye durumu toparlamaya çalıştı.

Ünlülerin akın ettiği Şer'in davetinde Doğulu'nun aşkı Hera Aslan da vardı.

AYDIN HAMZA