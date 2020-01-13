olanöncekigünkeyfizehir oldu. Yeşilçay,okuyan oğluVaudeville Tiyatrosu'ndakibir komedi oyununuizlemeye gitti.Anne-oğul,tıklım tıklım salondaoyunun başlamasınıbeklerkenihbarıylaşoke oldu.Güzel oyuncuyla oğlu, bomba ihbarı üzerine diğer seyircilerle birlikte salonu terk etti.