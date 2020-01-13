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  • 13.01.2020
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’da ölüm korkusu yaşadı! , yerini paniğe bıraktı...

Güzel oyuncu , önceki gün ’da ölüm korkusu yaşadı. Oğlu ’la tiyatro oyununa giden Yeşilçay, gelen bomba ihbarıyla neye uğradığını şaşırdı. Hemen salonu terk eden anne-oğulun , yerini paniğe bıraktı.

Ölüm oyunu!
İngiltere'de olan Nurgül Yeşilçay'ın önceki gün tiyatro keyfi zehir oldu. Yeşilçay, Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'la Vaudeville Tiyatrosu'ndaki bir komedi oyununu izlemeye gitti.



Anne-oğul, tıklım tıklım salonda oyunun başlamasını beklerken bomba ihbarıyla şoke oldu.



Güzel oyuncuyla oğlu, bomba ihbarı üzerine diğer seyircilerle birlikte salonu terk etti.

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