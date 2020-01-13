İngiltere'de olan Nurgül Yeşilçay'ın önceki gün tiyatro keyfi zehir oldu. Yeşilçay, Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'la Vaudeville Tiyatrosu'ndaki bir komedi oyununu izlemeye gitti.
Anne-oğul, tıklım tıklım salonda oyunun başlamasını beklerken bomba ihbarıyla şoke oldu.
Güzel oyuncuyla oğlu, bomba ihbarı üzerine diğer seyircilerle birlikte salonu terk etti.
Anne-oğul, tıklım tıklım salonda oyunun başlamasını beklerken bomba ihbarıyla şoke oldu.
Güzel oyuncuyla oğlu, bomba ihbarı üzerine diğer seyircilerle birlikte salonu terk etti.
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