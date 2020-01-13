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  • 13.01.2020
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, 90'ların çaldığı gecede saatlerce eğlendi

Akkaya, önceki gece ünlülerin tercih ettiği BOB GYM'nin Nişantaşı'ndaki partisine katıldı. Akkaya, 90'ların çaldığı gecede geç saatlere kadar eğlendi.

90’lar partisi
Model Deniz Akkaya, önceki gece ünlülerin tercih ettiği BOB GYM'nin Nişantaşı'ndaki partisine katıldı. Akkaya, 90'ların çaldığı gecede geç saatlere kadar eğlendi.

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