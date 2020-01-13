Model Deniz Akkaya, önceki gece ünlülerin tercih ettiği BOB GYM'nin Nişantaşı'ndaki partisine katıldı. Akkaya, 90'ların çaldığı gecede geç saatlere kadar eğlendi. Model Deniz Akkaya, önceki gece ünlülerin tercih ettiği BOB GYM'nin Nişantaşı'ndaki partisine katıldı. Akkaya, 90'ların çaldığı gecede geç saatlere kadar eğlendi.
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