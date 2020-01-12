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  • 12.01.2020
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Galatasaray'ın yıldızı erkek çocuk peşinde! tedavisine karar verdi

Üç kız babası Kolombiyalı futbolcu , erkek çocuk peşinde. Yavru aslanı kucağına almak isteyen Galatasaraylı futbolcu, iddiaya göre Dubai’de tedavisiyle bebeğin cinsiyetini belirleyecek.

Yavru Aslan operasyonu

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu erkek evlat hasreti sardı. Arjantinli eşi Lorelei Taron ve üç kızı ile mutlu aile tablosu çizen futbolcu, dördüncü kez baba olmak istiyor... Erkek babası olmayı arzu eden Falcao, bu konuda da tıptaki son gelişmelerden yararlanacak.

'DE YASAK
Geçen ay eşiyle 'da bir kliniğe giden 33 yaşındaki futbolcu, iddiaya göre bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek için tedavisine karar verdi. Bu uygulamanın Türkiye'de yasak olduğunu öğrenen Falcao, rotasını Dubai'ye çevirdi. Ay başında Dubai'ye giden çiftin yakında tedaviye başlayacağı konuşuluyor...

ERKEK ÇOCUK İSTİYOR
Üç kızı olan Falcao, erkek babası olmaya can atıyor.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

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