Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu erkek evlat hasreti sardı. Arjantinli eşi Lorelei Taron ve üç kızı ile mutlu aile tablosu çizen futbolcu, dördüncü kez baba olmak istiyor... Erkek babası olmayı arzu eden Falcao, bu konuda da tıptaki son gelişmelerden yararlanacak.

TÜRKİYE'DE YASAK

Geçen ay eşiyle İstanbul'da bir kliniğe giden 33 yaşındaki futbolcu, iddiaya göre bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek için tüp bebek tedavisine karar verdi. Bu uygulamanın Türkiye'de yasak olduğunu öğrenen Falcao, rotasını Dubai'ye çevirdi. Ay başında Dubai'ye giden çiftin yakında tedaviye başlayacağı konuşuluyor...

ERKEK ÇOCUK İSTİYOR

Üç kızı olan Falcao, erkek babası olmaya can atıyor.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM