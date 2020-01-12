Ünlü sanatçı Cenk Eren, önceki akşam hayranlarıyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluştu. Eren, kendi parçalarının yanı sıra seslendirdiği Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla da mest etti.

Doğan SAVAŞ