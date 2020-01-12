Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.01.2020
  • Gazete

Bostancı’yı salladı

Ünlü sanatçı , önceki akşam hayranlarıyla 'nde buluştu. Eren, kendi parçalarının yanı sıra seslendirdiği Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla da mest etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriCenk Eren Bostancı’yı salladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri