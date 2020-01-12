Ünlü sanatçı Cenk Eren, önceki akşam hayranlarıyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluştu. Eren, kendi parçalarının yanı sıra seslendirdiği Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla da mest etti.
Doğan SAVAŞ
Ünlü sanatçı Cenk Eren, önceki akşam hayranlarıyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluştu. Eren, kendi parçalarının yanı sıra seslendirdiği Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla da mest etti.
Doğan SAVAŞ
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