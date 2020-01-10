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  • 10.01.2020
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Kayalar'dan 'ya yardım! Miniklerin yüzünü güldürdü

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Kayalar'dan alkışlık hareket. Sosyetik tasarımcı Siren , fakirlikle boğuşan ’ya yardım götürdü. Yüzlerce miniğin yüzünü güldürdü...

Yardım Sireni

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Siren Ertan Kayalar'dan alkışlık hareket... Hayır işlerine gönül veren ünlü tasarımcı, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla uçağa binip Doğu Afrika ülkesi olan Kenya'ya gitti

Burada oturan insanlara erzak, kıyafet ve su yardımı yapan Ertan, çektiği fotoğraf ve videoları da sosyal medyaya yükledi. Takipçilerinden alkış alan Ertan, şunları söyledi: "Bir çocuk yetişir, dünya değişir. Bu dünyayı ancak iyi ve iyilikle yetişen bir çocuk kurtaracak. Destek veren her dostuma selam olsun."

BAYRAMLIK KIYAFETLERİNİ GİYDİLER
Bölge halkı, 'ın geleceğini duyunca bayramlık kıyafetlerini giydi. Onlarca aile, Ertan ve ekibine dans ederek teşekkür etti.


TOP, OYUNCAK, KİTAP, DEFTER...


SU VE ERZAK DAĞITTILAR


Siren Hanım, kendisine sarılıp öpen miniklerle selfie çekmeyi ihmal etmedi.

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