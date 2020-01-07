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  • 07.01.2020
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Ünlü modacı 'nun başarısı sınır aştı! Amerika’daki dergisine kapak oldu

Ünlü modacı 'nun başarısı sınır aştı. Türk modacının tasarımları dünyaca ünlü yıldızların şıklığına şıklık kattı. Nedret Taciroğlu, dünya yıldızlarını giydirdi. Türk modacının bu başarısı, Amerika’daki dergisine kapak oldu...

Son moda gurur

Ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun başarısı sınır aştı. Türk modacının tasarımları dünyaca ünlü yıldızların şıklığına şıklık kattı. Alman model Heidi Klum, İngiliz şarkıcı Rita Ora ve 'li oyuncu Molly Sims gibi çok sayıda isim, kırmızı halıda Taciroğlu'nu tercih etti.

Türk modacının bu başarısına ABD merkezli Us Weekly dergisi de kayıtsız kalmadı.

Dergi, bugüne kadar Taciroğlu tasarımlarıyla kırmızı halıda arz-ı endam eden güzelleri kapağına taşıdı.

Başarısıyla göğsümüzü kabartan modacıya övgü dolu yorumlar yapıldı.

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