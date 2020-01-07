Ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun başarısı sınır aştı. Türk modacının tasarımları dünyaca ünlü yıldızların şıklığına şıklık kattı. Alman model Heidi Klum, İngiliz şarkıcı Rita Ora ve ABD'li oyuncu Molly Sims gibi çok sayıda isim, kırmızı halıda Taciroğlu'nu tercih etti.

Türk modacının bu başarısına ABD merkezli Us Weekly dergisi de kayıtsız kalmadı.

Dergi, bugüne kadar Taciroğlu tasarımlarıyla kırmızı halıda arz-ı endam eden güzelleri kapağına taşıdı.

Başarısıyla göğsümüzü kabartan modacıya övgü dolu yorumlar yapıldı.