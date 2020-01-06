Yakında vizyonda

Yapımını RNK Prodüksiyon'un, başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, komedi filmi 'Aile Hükümeti'nin çekimleri tamamlandı. Film, çok yakında seyircisiyle buluşacak...
Yapımını RNK Prodüksiyon'un, başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, komedi filmi 'Aile Hükümeti'nin çekimleri tamamlandı. Film, çok yakında seyircisiyle buluşacak...
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