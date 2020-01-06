BKM'nin 10 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Gamonya'nın galası, önceki gün yapıldı.
Galaya katılan Esra Erol, Seçkin Piriler, Pelin Körmükçü, Belçim Bilgin ve Kıraç gibi ünlü isimler kırmızı halıda çocuklarıyla birlikte poz verdi.
BKM'nin 10 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Gamonya'nın galası, önceki gün yapıldı.
Galaya katılan Esra Erol, Seçkin Piriler, Pelin Körmükçü, Belçim Bilgin ve Kıraç gibi ünlü isimler kırmızı halıda çocuklarıyla birlikte poz verdi.
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