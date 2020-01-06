atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in güzel oyuncusu Zehra Yılmaz, Belçika tatilinde Cem Belevi ile romantik anlar yaşadı.
Popçu sevgilisiyle objektiflere neşeli pozlar veren Yılmaz'a "Bu sene sizi nikah masasında görelim" mesajı yağdı.
atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in güzel oyuncusu Zehra Yılmaz, Belçika tatilinde Cem Belevi ile romantik anlar yaşadı.
Popçu sevgilisiyle objektiflere neşeli pozlar veren Yılmaz'a "Bu sene sizi nikah masasında görelim" mesajı yağdı.
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