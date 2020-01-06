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'Kimse Bilmez'in güzel oyuncusu ve 'den 'da romantik anlar

atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in güzel oyuncusu , tatilinde ile romantik anlar yaşadı. Popçu sevgilisiyle objektiflere neşeli pozlar veren Yılmaz'a "Bu sene sizi nikah masasında görelim" mesajı yağdı.

Belçika neşesi

atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in güzel oyuncusu Zehra Yılmaz, tatilinde Cem Belevi ile romantik anlar yaşadı.

Popçu sevgilisiyle objektiflere neşeli pozlar veren Yılmaz'a "Bu sene sizi nikah masasında görelim" mesajı yağdı.

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