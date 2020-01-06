Önceki akşam Günay'da Funda Arar ve Kubat rüzgarı esti. Muhteşem gecenin ilk sahnesine çıkan Kubat, kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca ile düet yaptı.

Kaynarca ile Kubat'ın birlikte seslendirdiği "Çarşambayı Sel Almış" şarkısı, müşterilerden dakikalarca alkış aldı. Duygu dolu anların yaşandığı düet esnasında birbirlerine sarılan ikili, kadim dostluklarını da bir kez daha ilan etti.



Gecenin ikinci bölümünde mikrofonu Kubat'tan devralan Funda Arar, her zamanki gibi hem göze hem kulağa hitap etti.