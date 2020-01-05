Aşk ortağı

İkinci kez erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, dün eşi Halit Ergenç ile böyle selfie yaptı. 7 aylık hamile oyuncu, bu neşeli kareye de "30 haftayı devirdik be ortak" notu düşerek gülümsetti.
İkinci kez erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, dün eşi Halit Ergenç ile böyle selfie yaptı. 7 aylık hamile oyuncu, bu neşeli kareye de "30 haftayı devirdik be ortak" notu düşerek gülümsetti.
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