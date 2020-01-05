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  • 05.01.2020
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’da 'a gönderme! Geri döneceksen...

Dünyaca , kısa bir süre aşk yaşadığı işadamı 'dan eylül ayında ayrıldı. Ancak Uyar, güzel modeli unutamadı. Lima'yı takibe alan işadamı bir yandan da eski aşkıyla görüşmeye başladı.

Lima’ya uymaz!

Dünyaca Adriana Lima, kısa bir süre aşk yaşadığı işadamı Emir Uyar'dan eylül ayında ayrıldı. Ancak Uyar, güzel modeli unutamadı. Lima'yı takibe alan işadamı bir yandan da eski aşkıyla görüşmeye başladı. Duruma kızan Lima sosyal medyadan şu sözlerle gönderme yaptı: "Geri döneceksen kapı açık, ayrılacaksan yine kapı açık. Senden tek şey istiyorum. Kapıda bekleme yapma."


Eylül ayında ayrılan çift, Instagram'dan takipleşmeye devam ediyor.

KAPI AÇIK EMİR


Lima, 'dan yaptığı paylaşımla eski aşkına "Kararını ver" mesajı yolladı.

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