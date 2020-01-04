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  • 04.01.2020
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yine yalnız görüntülendi

Eski eşler ile 'nun kızları Zehra, önceki gün Zorlu 'deydi. Son günlerde aşkı ile görüntü vermeyen , yine yalnızdı.

Yalnız güzel
Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Zorlu 'deydi. Son günlerde aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntü vermeyen , yine yalnızdı.

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