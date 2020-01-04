Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Son günlerde aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntü vermeyen genç kız, yine yalnızdı. Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Son günlerde aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntü vermeyen genç kız, yine yalnızdı.
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