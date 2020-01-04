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  • 04.01.2020
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Falcao'nun eşi tatilinde

'ın yıldızı Falcao'nun eşi tatilinde . Eşiyle sahilde çektirdiği fotoğrafını paylaşan yenge, altına "13 yıldan fazla birlikte... Seni seviyorum" dedi.

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