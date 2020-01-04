Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun eşi Lorelei Taron Dubai tatilinde aşka geldi. Eşiyle sahilde çektirdiği fotoğrafını paylaşan yenge, altına '13 yıldan fazla birlikte... Seni seviyorum' dedi. Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun eşi Lorelei Taron Dubai tatilinde aşka geldi. Eşiyle sahilde çektirdiği fotoğrafını paylaşan yenge, altına '13 yıldan fazla birlikte... Seni seviyorum' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.