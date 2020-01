Sahnelerin assolisti Sibel Can, bu unvanını bulutların üzerinde de korumak için sabır taşına döndü. Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahne alan ünlü sanatçı, iki buçuk saatlik konseri sonrası ilk uçakla İstanbul'a dönmeye karar verdi. Ancak her seyahatinde business class'ta uçan şarkıcı, uçakta 1A numaralı ilk koltuğun dolu olduğunu öğrendi. Can, bunun üzerine bir sonraki uçuş için yer ayırtmak istediğinde de aynı koltuğun başka bir yolcu tarafından satın alındığını gördü. Uçağın en öndeki koltuğunda uçmak için saatlerce bekleyen Can, sonunda sabah 5'te amacına ulaşabildi.

EN GENİŞ KOLTUK!

Sibel Can'ın saatlerce beklemesine neden olan 1A numaralı koltuğun pahalı ücretinin yanı sıra başka bir özelliği daha bulunuyor. Pek çok havayolu şirketinin filolarında yer alan uçaklardaki en iyi koltuk 1A. Çünkü 1A, diğer koltuklara göre daha geniş ve pencere kenarı...

1A'NIN FARKI NE?

Uçağın en geniş koltuğu olan 1A no'lu koltuk, arka kısımlara göre daha gürültüsüz. İkramlar da bu koltuktan başlıyor.

2. Sayfa'nın iddiasına göre havalimanında saatlerce bekleyen Can, 1A no'lu koltuk için her uçuştan günler önce rezervasyon yaptırıyor.