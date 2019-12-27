Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.12.2019
  • Gazete

atv'nin fenomen dizisi unutulmadı! 'ın Ezel'e attığı mesaj...

atv'nin fenomen dizisi , aradan geçen 10 yılda unutulmadı. 'nin canlandırdığı karakterinin 'nun oynadığı Ezel'e attığı mesaj, dün twitter'da günün konusu oldu.

Ezeli hayranlık

atv'nin fenomen dizisi Ezel, aradan geçen 10 yılda unutulmadı. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakterinin Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı Ezel'e attığı mesaj, dün twitter'da günün konusu oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriatv'nin fenomen dizisi Ezel unutulmadı! Eyşan'ın Ezel'e attığı mesaj...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri