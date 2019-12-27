atv'nin fenomen dizisi Ezel, aradan geçen 10 yılda unutulmadı. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakterinin Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı Ezel'e attığı mesaj, dün twitter'da günün konusu oldu.
atv'nin fenomen dizisi Ezel, aradan geçen 10 yılda unutulmadı. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakterinin Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı Ezel'e attığı mesaj, dün twitter'da günün konusu oldu.
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