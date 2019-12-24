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  • 24.12.2019
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Burcu Kıratlı ve para yerine aşkı seçti! Yılbaşında...

Yeniden evlenecek olan ikili, yeni yılı baş başa karşılayacak. Burcu Kıratlı ile Eylül'de boşanan , para yerine aşkı seçti. Önceki akşam eski eşiyle görüntülenen popçu, "Burcu ile romantik bir yılbaşı geçirmek için sahnemi iptal ettim" dedi.

2020'ye romantik başlangıç

Burcu Kıratlı ile Eylül'de boşanan Sinan Akçıl, para yerine aşkı seçti. Önceki akşam eski eşiyle görüntülenen popçu, "Burcu ile romantik bir yılbaşı geçirmek için sahnemi iptal ettim" dedi.

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