Burcu Kıratlı ile Eylül'de boşanan Sinan Akçıl, para yerine aşkı seçti. Önceki akşam eski eşiyle görüntülenen popçu, "Burcu ile romantik bir yılbaşı geçirmek için sahnemi iptal ettim" dedi.
Burcu Kıratlı ile Eylül'de boşanan Sinan Akçıl, para yerine aşkı seçti. Önceki akşam eski eşiyle görüntülenen popçu, "Burcu ile romantik bir yılbaşı geçirmek için sahnemi iptal ettim" dedi.
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