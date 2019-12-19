Kedi kız gezintide

Sunucu Öykü Serter, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife takıldı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Serter, kedili şapkasıyla da bakışları üzerine topladı. Sunucu Öykü Serter, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife takıldı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Serter, kedili şapkasıyla da bakışları üzerine topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.