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  • 19.12.2019
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Kedi kız gezintide

Sunucu , önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife takıldı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Serter, kedili şapkasıyla da bakışları üzerine topladı.

Kedi kız gezintide
Sunucu Öykü Serter, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife takıldı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Serter, kedili şapkasıyla da bakışları üzerine topladı.

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