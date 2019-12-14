Dün 40 yaşına basan Tülin Şahin, çifte mutluluk yaşadı. Güzel model, kızıyla paylaştığı bu yüz gülümseten kareye 'Bugün benim yaş günüm, Siena'nın da tam bugün 40'ı çıktı' notu düştü. Dün 40 yaşına basan Tülin Şahin, çifte mutluluk yaşadı. Güzel model, kızıyla paylaştığı bu yüz gülümseten kareye 'Bugün benim yaş günüm, Siena'nın da tam bugün 40'ı çıktı' notu düştü.
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