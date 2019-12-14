Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.12.2019
  • Gazete

, çifte mutluluk yaşadı! "Bugün benim yaş günüm..."

Dün 40 yaşına basan , çifte mutluluk yaşadı. Güzel model, kızıyla paylaştığı bu yüz gülümseten kareye "Bugün benim yaş günüm, Siena'nın da tam bugün 40'ı çıktı" notu düştü.

İki sevinç bir arada
Dün 40 yaşına basan , çifte mutluluk yaşadı. Güzel model, kızıyla paylaştığı bu yüz gülümseten kareye "Bugün benim yaş günüm, Siena'nın da tam bugün 40'ı çıktı" notu düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTülin Şahin, çifte mutluluk yaşadı! "Bugün benim yaş günüm..."
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri