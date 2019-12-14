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  • 14.12.2019
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: Yalnızlık daha güzel

Misafir sevmediği için kapıyı açmadığını söyleyen , bu kez de "Bir araya gelince ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapıyoruz. O yüzden yalnızlık daha güzel" dedi.

Giderli 'Hatun'
Misafir sevmediği için kapıyı açmadığını söyleyen , bu kez de "Bir araya gelince ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapıyoruz. O yüzden yalnızlık daha güzel" dedi.

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