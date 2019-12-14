Misafir sevmediği için kapıyı açmadığını söyleyen Ayşe Hatun Önal, bu kez de 'Bir araya gelince ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapıyoruz. O yüzden yalnızlık daha güzel' dedi. Misafir sevmediği için kapıyı açmadığını söyleyen Ayşe Hatun Önal, bu kez de 'Bir araya gelince ya dünyayı kurtarıyoruz ya da dedikodu yapıyoruz. O yüzden yalnızlık daha güzel' dedi.
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