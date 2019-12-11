Atv'nin reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları, önceki akşam çekime ara verip keyifli bir akşam geçirdi.
Ataköy'deki Hanedan Sofrası'nda buluşan ekipten Emir Benderlioğlu arkadaşlarına çiğ köfte yaparken Ömer Kurt da saz çalıp türkü söyledi.
Ali Yerlikaya ve Kenan Çoban çiğ köfteleri afiyetle yedi.
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