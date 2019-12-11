Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.12.2019
  • Gazete

ekibinden şov! çiğ köfte yaparken da saz çalıp türkü söyledi...

Atv'nin reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları, önceki akşam çekime ara verip keyifli bir akşam geçirdi. Ataköy'deki Hanedan Sofrası'nda buluşan ekipten arkadaşlarına yaparken da saz çalıp türkü söyledi.

EDHO ekibinden çiğ köfte şov

Atv'nin reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları, önceki akşam çekime ara verip keyifli bir akşam geçirdi.

Ataköy'deki Hanedan Sofrası'nda buluşan ekipten arkadaşlarına yaparken da saz çalıp türkü söyledi.

Ali Yerlikaya ve Kenan Çoban çiğ köfteleri afiyetle yedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEDHO ekibinden çiğ köfte şov! Emir Benderlioğlu çiğ köfte yaparken Ömer Kurt da saz çalıp türkü söyledi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri