ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 151. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmıyor. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır.

TEFO GERÇEKLERİ ANLATIYOR

Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır.

TUFAN'IN PLANI NE?

Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır.

ALTAN PLAN YAPIYOR

Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.